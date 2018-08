Tote (60) bei Zeiselmauer: Keine Anzeichen auf Mord

Noch am Donnerstag lag das Obduktionsergebnis der Staatsanwaltschaft St. Pölten vor: "Es gab keine Gewalteinwirkung. Aber wir müssen noch das toxikologische Gutachten abwarten. Das wird in cirka zwei bis drei Wochen vorliegen", so Staatsanwalt Karl Wurzer zu "Heute" am Donnerstagnachmittag.



Wie berichtet war am Sonntag die Wienerin Anna H. (60) als vermisst gemeldet worden, eine große Suchaktion (sogar mit Tauchern) war die Folge. Die Suche nach der 60-Jährigen wurde eingestellt, der Gatte der Leopoldstädterin suchte indes weiter und fand am Mittwochmorgen schließlich die Leiche seiner Ehefrau.

