Österreicher in Kroatien: Trinkspiel auf dem Auto

Die Vorfreude auf den Kroatien-Urlaub feierten ein paar Urlauber aus Wiener Neustadt (NÖ) bereits auf der Hinfahrt.

Die trinkwütigen Männer wurden dabei auf der A1 bei Karlovac von einem anderen Lenker gefilmt.

Urlauber sorgten durch Alk-Aktion für Stau

Der Clip, der auf dem kroatischen Online-Portal "24sata" kursiert, zeigt wie sich die Niederösterreicher auf der Überholspur aus dem Fenster lehnen, um dann über dem Dach des fahrenden Autos "Bier-Bong" zu trinken. Dabei waren die Party-Touristen so langsam unterwegs, dass sich ein Stau hinter ihnen bildete.

540 Euro Strafe für gefährliches Trinkspiel

"Mit dieser Aktion haben sie nicht nur sich, sondern auch andere Lenker in Gefahr gebracht", empört sich der Augenzeuge. Viel Ärger hätte das Trinkspiel auch den Bier-Liebhabern einbringen können. Denn die Strafe für so ein Verhalten beträgt in Kroatien rund 540 Euro.

