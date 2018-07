Touristin (24) wollte mit Granate in Flieger steigen

Eine Frau geht mit einer Granate in der Hand zum Zoll und fragt, ob sie die mit in den Flieger nehmen darf – was so absurd klingt, dass es eigentlich nur erfunden sein kann, wurde am Montag am Flughafen in Schwechat (Bez. Bruck) zur Realität.

Die 24-jährige US-Amerikanerin hatte im Urlaub beim Wandern am Dachstein in Oberösterreich eine Granate aus den 2. Weltkrieg gefunden und war ernsthaft der Meinung diese per Flugzeug nachhause in die USA mitnehmen zu dürfen.

Zuvor hatte sie den Sprengkörper laut "Kronen Zeitung" noch im Hotelzimmer gewaschen, damit ihr Koffer nicht schmutzig wird. Der Zoll rief sofort roten Alarm aus, die Polizei sperrte vorübergehend Teile des Terminals und der Gepäckshalle.

Die Granate wurde dann von Spezialisten mitgenommen und untersucht. Es dürfte sich dabei um einen Blindgänger gehandelt haben und Explosionsgefahr habe laut den Experten keine mehr bestanden. Die junge Frau musste eine Geldstrafe in vierstelliger Höhe bezahlen, ihre Granate bekam sie auch nicht zurück.

(min)