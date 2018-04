Tragödie: Mann von Leiter gestürzt – sofort tot

Tödlicher Unfall in Purkersdorf (Bezirk Sankt Pölten-Land) am frühen Donnerstagnachmittag: Ein Mann fiel bei der Gartenarbeit von der Leiter - rund acht Meter in die Tiefe.

Notarzt, Rettungswagen und ÖAMTC-Rettungshubschrauber C2 waren binnen Minuten am Unglücksort. Durch die Landung des Helikopters kam es auch zu Verkehrsbehinderung. Die Notfallmediziner kämpften um das Opfer, doch es gab für den Verunfallten keine Rettung. Der Pensionist starb noch an Ort und Stelle.





(Lie)