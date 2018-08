Tragödie bei Schwechat: Mädchen stirbt bei Unfall

Große Tragödie am Montagmorgen auf der Brucker Bundesstraße zwischen Schwechat und Schwadorf (Bezirk Bruck) auf Höhe des Golfplatzes: Eine Patchwork-Familie mit zwei Kindern war gerade auf der Straße unterwegs, als der Vater plötzlich einen auf der Fahrbahn stehenden Bagger bemerkte. Allerdings zu spät – der Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, wollte auf die Gegenfahrbahn ausweichen, wo aber ein Pkw fuhr. Eine Kollision konnte er noch verhindern, der Wagen landete aber im angrenzenden Feld und krachte gegen einen Baum.

Der Baum dürfte dabei mit voller Wucht in die hintere Wagentüre eingeschlagen sein – genau dort, wo eines der Kinder saß.

Auch Großeltern am Unfallort

Für das Mädchen kam jede Hilfe zu spät, sie starb an Ort und Stelle. Der Vater, die Stiefmutter und das zweite Kind kamen mit Verletzungen davon.

Eine Mitarbeiterin der Krisenintervention des Roten Kreuzes kümmerte sich nach der Tragödie um die Angehörigen – auch um die Großeltern, die in der Zwischenzeit am Unfallort eingetroffen waren. Die drei Verletzten wurden anschließend in ihrer Begleitung mit dem Rettungswagen auf die Unfallstation des SMZ Ost nach Wien gebracht.

Auch jene Sanitäter und Ärzte des Roten Kreuzes, die bei dem fatalen Crash im Einsatz standen, werden gerade auf der Dienststelle von Peers betreut.

