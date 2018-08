Trailfahrer stürzte schwer: Per Heli ins Krankenhaus

Drama um einen Trailfahrer in Weidlingbach bei Wien am späten Montagabend: Der Mann stürzte im Trailpark schwer, blieb reglos am Boden liegen.

Der Notarzt musste das Sturzopfer versorgen, anschließend wurde der rund 30-jährige Motorsportler mit dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber Christophorus 9 aus Wien ins Wilheminenspital in die Bundeshauptstadt geflogen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)