Traktor kippte um: Lenker (34) erlag Kopfverletzung

Ein 34-Jähriger wollte am Mittwoch in Angern an der March mit seinem Traktor Bauschutt auf der Deponie abladen, dabei geriet das schwere Fahrzeug mitsamt Anhänger ins Rutschen und kippte um.

Der Lenker wurde aus dem Traktor geschleudert und schlug hart auf dem Boden auf. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Als der Notarzt eintraf war es bereits zu spät, der Mann erlag vor Ort seinen Verletzungen.

(min)