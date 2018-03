Traktor stürzt ab, Lenker rettet sich mit Sprung

Am Montag wurde die Feuerwehr Ramsau gemeinsam mit der Feuerwehr Hainfeld zu einer Traktorbergung in Ramsau, Richtung Höhenberg, im Bezirk Lilienfeld alarmiert. Ein Traktorfahrer war von der Straße abgekommen und rutschte anschließend in den Wald ab.



Der Fahrer konnte sich noch vor dem Abrutschen aus den Traktor retten, er blieb unverletzt. Die Bergung stellte sich aufgrund der steilen Umgebung als sehr schwierig heraus. Nach rund 2,5 Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

(red)