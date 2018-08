Traktor stürzte mit Presse in Wald - Lenker verletzt

Ein schwerer Unfall ließ am späten Mittwochabend rund um Himberg bei Gansbach (Gem. Dunkelsteinerwald) die Feuerwehrsirenen heulen. In einem Waldstück war ein Traktor-Lenker gegen 21 Uhr von der Straße abgekommen, sein Fahrzeug hing mitsamt angehängter Ballenpresse in einer Böschung.

Der Mann verletzte sich beim Unfall unbestimmten Grades und musste von der Rettung ins Spital gebracht werden. Ursache für den Unfall dürfte eine gebrochene Achse bei der Presse gewesen sein.

Mit Seilwinde und Kranfahrzeug konnten die Feuerwehren Traktor und Presse schließlich aus dem Wald ziehen und auf der Straße abstellen. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden.

