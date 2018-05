Acht Kranke! Boeing musste in Wien landen

Eine Boeing 737 der niederländischen Billig-Fluglinie Transavia mit 185 Passagieren an Bord musste am Sonntag in Wien zwischenlanden. Der Grund dafür waren acht erkrankte Reisende an Bord. Wie das Flug-Portal "www.avherald.com" berichtet, mussten zwei Personen sogar ins Spital gebracht werden.

Umfrage Hatten Sie schon einmal eine Gefahrenlage an Bord? Ja, ich musste schon einmal notlanden.

Nein, zum Glück noch nie!

Die Maschine war auf dem Weg von Amsterdam (Niederlande) nach Antalya (Türkei) unterwegs, als der Pilot über dem slowakischem Luftraum Alarm schlug und um eine Landeerlaubnis für Wien bat. 16 Minuten später setzte die Maschine in Schwechat auf, mehrere Krankenwagen standen am Rollfeld bereit, um die Verletzten zu versorgen.

Der Grund für die Erkrankung ist mysteriös, denn die Passagiere saßen voneinander getrennt. Spekuliert wird in verschiedenen Foren, dass eine Lebensmittelvergiftung schuld sein könnte. Nicht ausgeschlossen wird auch, dass giftige Dämpfe an Bord die Übelkeit ausgelöst haben. Die genaue Ursache bleibt bis jetzt noch unklar. Die Airline entschied, das Flugzeug in die Niederlande zurückzubringen, um es zu untersuchen.

5,5 Stunden nach der Landung in Wien konnten die restlichen Passagiere mit einer Ersatzmaschine ihren Zielort Antalya erreichen.

Investigation should reveal why 8 pax became sick on @transavia flight HV163 from Amsterdam to Antalya today. 737 PH-HXM diverted to Vienna.

PH-HSI as replacement aircraft has resumed flight short while ago: pic.twitter.com/KqYluTPZN5 — Richard_on_aviation (@rschuur_aero) 13. Mai 2018





(Red)