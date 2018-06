Trauer um totes Baby: Heute Obduktionsergebnis

Eine Frau (41) soll im Bezirk Korneuburg ihr Baby mit einem Messer getötet haben. Der Kindsvater kehrte gerade von der Arbeit heim, entdeckte in der Wohnung überall Blut und schlug Alarm ("Heute" berichtete).

Für das vier Monate alte Mäderl kam jedoch jede Hilfe zu spät, die Mutter, die sich selbst verletzt hatte, wurde ins Spital gebracht.

Vor dem Eingangstor am Hauptplatz in Ernstbrunn (Korneuburg) erinnert ein Teddybär und Kerzen an die grauenhafte Tat. Laut Staatsanwaltschaft Korneuburg soll es am Montag ein Obduktionsergebnis geben. Die Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde bereits sichergestellt. Die tatverdächtige Mutter wurde angehalten. Eine „vorläufige Anhaltung“ werde statt einer Untersuchungshaft angewendet, da man von der Unzurechnungsfähigkeit der Beschuldigten ausgehe, erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Korneuburg, Friedrich Köhl, gegenüber ORF NÖ.

