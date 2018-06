Schwadorf 21. Juni 2018 11:07; Akt: 21.06.2018 11:37 Print

Trio geflüchtet: Bankomat mit Bus aus Foyer gerissen

Spektakulärer Coup in der Nacht auf Donnerstag in Schwadorf: Drei Täter krachten mit einem VW-Bus in eine Bank, nahmen den Bankomaten mit.