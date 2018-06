Trio wollte Porsche stehlen: 'Wir wollten nur bummeln'

Drei Litauer (20,27, 32) mussten jetzt in Korneuburg auf die Anklagebank: Sie hatten kurz vor Weihnachten versucht, einen Porsche aus einer Tiefgarage in Leopoldsdorf (Gänserndorf) zu stehlen.

Die Balten waren am 4. Dezember mit zwei Autos nach Österreich gekommen, stahlen in NÖ zuerst zwei inländische Kennzeichen und montierten diese auf ihre Pkw, um nicht aufzufallen. Aus einer Tiefgarage in Leopoldsdorf wollte das Trio dann einen Luxusschlitten stehlen, die drei Litauer scheiterten an der Diebstahlsvorrichtung.

Doch ganz ohne Beute wollte das Trio laut Anklage nicht abhauen, also packelten sie den Porsche auf und montierten die Kompletträder (Wert: 9.000 Euro) ab.

Auf Flucht verhaftet

Beim Verlassen der Garage war jedoch schon die Polizei zur Stelle, das Trio flüchtete quer durchs „Gemüse“, ein Litauer wurde auf einem Feld verhaftet, den zweiten Täter bellte ein Polizei-Suchhund aus einem Gebüsch, der dritte Osteuropäer wurde später gefasst.

Vor dem Richter log das Trio, dass sogar die Schöffen den Kopf schüttelten: „Nein, nein, wir wollten echt nur die Ringstraße besuchen und Weihnachtseinkäufe erledigen. Wir wollten nichts stehlen", so die Angeklagten. Der Richter glaubte den Balten kein Wort: Ein Jahr Haft für den 20-Jährigen, je 20 Monate Haft für die beiden Haupttäter.

Aber: Zwei Angeklagte meldeten Rechtsmittel an - die Urteil sind nicht rechtskräftig.

