Trocknungsanlage bei Assmann-Mühlen in Brand

Großalarm für die Feuerwehren im Bezirk Mödling am Donnerstagnachmittag: Am Gelände der Assmann-Mühlen in Guntramsdorf brach Feuer aus. Laut ersten Informationen steht eine Trocknungsanlage in Brand.

Es wurde die höchste Alarmstufe B4 ausgerufen, die Feuerwehren Guntramsdorf, Gumpoldskirchen, Mödling sowie die Betriebsfeuerwehr von Axalta stehen im Einsatz.

(nit)