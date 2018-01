Tulln: Über 4.000 Gäste jubelten Mikl-Leitner zu

Furioser Höhepunkt des Wahlkampfauftaktes in der NÖ-Halle in Tulln am Montagabend: Vor 4.124 Gästen trat Johanna Mikl-Leitner mit Ehemann und Töchtern auf die Bühne. „Es ist die Mutter aller Wahlkämpfe im Kernland der VP, in NÖ“, schwor VP-Manager Bernhard Ebner die Menge ein.

Unter den Unterstützern: Erwin Pröll mit Gattin Elisabeth, Kanzler Sebastian Kurz, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Ex-Vize-Kanzlerin Susanne Riess, Finanzminister Hartwig Löger, Bildungsminister Heinz Faßmann, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Alle 335 VPNÖ-Kandidaten marschierten auf, Bühnenlegende Lotte Tobisch per Video zugeschaltet.



Arbeit wichtigstes Thema



In einer Expertenrunde "miteinander niederösterreich" betonte Mikl-Leitner: "Mit rund 600.000 Beschäftigten verzeichnen wir einen Rekord und wir haben auch den stärksten Arbeitslosenrückgang seit sechs Jahren. Durch unseren Beschäftigungspakt investieren wir zudem in den kommenden drei Jahren rund 1,3 Milliarden Euro, damit alle die Chance haben, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und einen guten Arbeitsplatz zu finden.“





