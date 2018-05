Tulln: 40-Jährige soll vergewaltigt worden sein

Vergewaltigungsfall mit einigen offenen Fragen in Tulln: Eine 40-Jährige erstattete in der Nacht auf Sonntag Anzeige. Die Frau gab an, nach einem Heurigenbesuch vergewaltigt worden zu sein. Laut Opfer sollen die Peiniger Ausländer ("arabische Männer") gewesen sein, auch eine Frau könnte dabei gewesen sein.

Opfer nicht im Spital

Das Opfer war laut eigenen Angaben wehr- und hilflos (Alkohol oder K.O.-Tropfen?), kann sich nur schemenhaft an die Tat erinnern. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Untersuchung im Krankenhaus an, die 40-Jährige verweigerte dies jedoch.

Die Ermittlungen der Exekutive laufen. Erst im Vorjahr hatte die mutmaßliche Vergewaltigung einer 15-Jährigen für große Aufregung in Tulln gesorgt ("Heute" berichtete). In der Folge waren zwei Asylwerber verhaftet und im Prozess im März 2018 hauchdünn freigesprochen worden ("Heute" berichtete).

(Lie)