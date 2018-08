Turbulenzen im Verein: Saatgut-Riese in der Krise

Turbulent geht es derzeit bei einem großen und bekannten Saatgut-Verein aus Niederösterreich zu: Nachdem eine Rechnungsprüferin Unregelmäßigkeiten bei einem Tochterunternehmen entdeckte, fliegen intern die Fetzen. Im September soll deshalb sogar eine außerordentliche Mitgliederversammlung stattfinden.

Das Tochterunternehmen soll Vertrags- und Kooperationspartner wiederholt vor den Kopf gestoßen, Vereinbarungen und Verträge nicht eingehalten und Zahlungen verzögert haben. Die Rechnungsprüferin fürchtet, dass das alles auf den Verein, der alleiniger Eigentümer ist, zurückfallen könnte.

Auskunft verweigert

Nachdem die Unregelmäßigkeiten entdeckt worden waren, forderte die Rechnungsprüferin weitere Informationen vom Geschäftsführer, diese seien aber wochenlang verweigert worden. Problem: Der Geschäftsführer der Tochter ist auch zeitgleich Kassier des Vereins.

In der Folge seien gar die gesamte IT-Infrastruktur und Kommunikation im Verein über Nacht unter Kontrolle gebracht worden und werde jetzt überwacht, heißt es in einem Schreiben an die Mitglieder.

