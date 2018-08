406 Menschen aus New Orleans (USA) stellte im Jahr 2014 den Weltrekord im "Twerking" auf. "Most people twerking simultaneously" - diesen Titel wollten Petra Prinz und Elena Sterlini von der Twerkin Ges.n.b.R. nach Österreich holen. Am kürzlich zu Ende gegangenen Frequency Festival in St. Pölten hatten sie Erfolg.

Mit Lugner gescheitert

Wie "Heute.at" berichtete, war das nicht der erste Versuch. Bereits im Mai wollte man in der Wiener Lugner City über 500 Freiwillige zum Tanzen bringen. "Heute"-Moderatorin Anna Chiara unterstützte das Vorhaben tatkräftig, doch es scheiterte dennoch.

"Booty is Life"

Am 17. August, im Rahmen des Frequency Festivals in St. Pölten, ging nun der zweite Versuch über die Bühne. Die Festival-Besucher waren begeistert: "Arsch, Arsch, Arsch, Arsch, Arsch", skandierten sie. "Booty is Life", war eine Besucherin überzeugt.

Im Video oben sehen Sie, wie der Weltrekord-Versuch ablief.

Twerking-Weltrekord am Frequency geknackt

Rekord geknackt

Und tatsächlich, diesmal klappte es. Petra Prinz sagt gegenüber "Heute", dass 458 Menschen drei Minuten lang synchron tanzten. Mehr als in New Orleans! Die entsprechenden Unterlagen will man in den nächsten Wochen zu Guinness World Records schicken. Klappt alles, sollte der Rekord bis Ende November offiziell sein.

Hier unser Video vom ersten Versuch in der Lugner City



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)