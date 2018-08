Um 8 % weniger Straftaten in NÖ im 1. Halbjahr 2018

Von Anfang Jänner bis Ende Juni 2018 gab es in Niederösterreich insgesamt 31.561 Strafanzeigen (minus 2.734 bzw. 8 Prozent Jänner bis Juni 2017). Aber: Nur jedes zweite Verbrechen bzw. Delikt wird aufgeklärt, die Aufklärungsquote in Niederösterreich liegt bei 50,8 Prozent (aber über dem Bundesschnitt und weit über Wien).

Erfreulich: Die Einbrüche in Wohnungen und Wohnhauser sind gesunken (minus 11,5 %). Cyberkriminalität sank um 2 Prozent. Traurig: Gewaltdelikte stiegen um 12,2 %.

Jeder dritte Tatverdächtige ist kein Inländer, in Wien sogar jeder zweite. Das Herkunftsranking bei fremden Tatverdächtigen führt in Niederösterreich Rumänien vor Serbien und Slowakei an. Bundesweit stieg die Zahl der Vergewaltigungen stark an: Plus 40 %° - von 261 auf 374 ("Heute" berichtete).





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)