Niederösterreich 26. Juni 2018 06:15; Akt: 26.06.2018 07:03

Um 9 Uhr früh: Mann will Frau (22) vergewaltigen

Vergewaltigungsversuch am helllichten Tag in einer Bahnunterführung in Amstetten: Ein junger Mann (20) fiel von hinten über eine 22-Jährige her.