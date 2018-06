Loosdorf 13. Juni 2018 20:59; Akt: 13.06.2018 19:05 Print

Unbekannte schändeten Gräber am Friedhof

Die Polizei in Loosdorf (Bez. Melk) fahndet derzeit nach pietätlosen Dieben und Grabschändern, die am Dienstag ihr Unwesen am Friedhof trieben.