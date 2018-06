Unfall-Lenker (20) fuhr alkoholisiert, ohne Schein

Eine waghalsige Rauschaktion endete in der Nacht auf Sonntag in Zeillern (Bez. Amstetten) mit einem schrecklichen Unfall – "Heute" berichtete. Drei Jugendliche verletzten sich schwer, ein 25-Jähriger musste via C10-Hubschrauber ins Linzer Spital geflogen werden.

Wie die Erhebungen der Polizei ergaben, hatte der 20-jährige Lenker keinen Führerschein, war viel zu schnell unterwegs und das Auto war auch nicht zugelassen. Vier der Jugendlichen saßen auf der Rückbank. Ein Alko-Test beim Lenker verlief positiv. Er, eine 21-jährige Mitfahrerin und ein 22-jähriger Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen, konnten mittlerweile aus dem Spital entlassen werden.

Der 25-Jährige, der mit dem Hubschrauber geholt wurde, eine 18-Jährige und ein 22-Jähriger verletzten sich schwerer und befinden sich immer noch in stationärer Behandlung. Direkt nach dem Unfall bestand laut Rotem Kreuz keine Lebensgefahr. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

(min)