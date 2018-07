Unfall auf A1: Ein Toter und zwei Schwerverletzte

Tragödie auf der Westautobahn in Fahrrichtung Wien am Samstag: Bei Pressbaum verunfallte ein Fahrzeug mit mehreren Insassen. Binnen kurzer Zeit waren Rettung, Feuerwehr und Polizei am Unglücksort, bei Pressbaum wurde auch der Verkehr abgeleitet.

Laut ersten Meldungen der Asfinag starb beim Unfall ein Mann, zwei Insassen mussten mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

