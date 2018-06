Unfall auf A2: 2 Helikopter und zwei Schwerverletzte

Drama im Freitagsabend-Verkehr auf der Südautobahn im Bezirk Baden: Bei der Auffahrt Leobersdorf (Bezirk Baden) in Fahrrichtung Wien überschlug sich laut ersten Meldungen ein Fahrzug. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt.

Gleich zwei ÖAMTC-Rettungshubschrauber (Anm.: Christophorus 3 aus Wr. Neustadt und Christophorus 9 aus Wien) landeten an der Unglücksstelle. Auch mehrere Rettungsteams sowie Feuerwehr und Autobahnpolizei waren im Einsatz. Ein Unfallopfer (19) wurde mit dem Christophorus 3 in den Schockraum des Unfallkrankenhauses Wien-Meidling geflogen. Der zweite Verletzte (ebenfalls um die 20 Jahre) wurde mit dem C9 ins Wiener AKH geflogen. Beide Unfallopfer sind in Lebensgefahr.

Achtung: In Fahrrichtung Wien kommt es zu Verzögerungen und Zeitverlust.



