Frontal-Crash auf B9: Ein Toter, 3 Schwerverletzte

Schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang und drei Schwerverletzten im Bezirk Bruck an der Leitha heute in der Früh: Bei einem Frontalunfall zwischen zwei Fahrzeugen kam für einen Mann jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.

Drei weitere Insassen wurden schwer verletzt - ein Opfer wurde per ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 3 ins Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen, ein Schwerverletzter per Notarztwagen ins Spital Eisenstadt gebracht und ein Insasse per ÖAMTC-Heli Christophorus 9 ins Meidlinger Unfallkrankenhaus geflogen.

+++ Mehr Infos hier in Kürze +++

