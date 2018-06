Unfall mit Fahrerflucht: Polizei sucht jetzt Zeugen

Ein 16-jähriges Mädchen war mit ihrem Moped in den Kreisverkehr Kremser Landstraße/Dr. Wilhelm Steingötter Straße von Süden eingefahren. Ebenfalls fuhr ein weißer BMW vom dortigen Lebensmittelmarkt in den Kreisverkehr ein. Da der BMW-Fahrer so stark beschleunigte, dass die 16-Jährige dachte, das Auto würde auffahren, lenkte sie nach rechts aus, um eine Kollision zu verhindern. Dabei kam sie zu Sturz und verletzte sich.

Der Fahrer des weißen BMW fuhr in Richtung Kremser Berg weiter. Erst der fünfte nachfolgende Pkw-Lenker hielt an, um dem Mädchen Erste Hilfe zu leisten berichtet die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Zeugen des Vorfalles, die Angaben zum fahrerflüchtigen Auto geben können, bitte bei der Polizeiinspektion Traisenpark unter der Telefonnummer 059 133 3192 melden!

(Lie)