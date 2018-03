Unfall mit Fahrerflucht: Zeugen gesucht!

Eine 22-jährige St. Pöltnerin war am Donnerstag, 08. März, gegen 15.00 Uhr auf der Kremser Landstraße, Höhe Ragelsdorf, unterwegs als ein schwarzer SUV auf der Gegenfahrbahn einen Mopedfahrer überholte und frontal auf sie zu raste. Um das Schlimmste zu verhindern, stieg die Frau in die Bremsen. Eine nachkommende Fahrerin (44) aus dem Bezirk Krems, konnte ihren Pkw aber nicht mehr rechtzeitig anhalten und donnerte in das Fahrzeug der 22-Jährigen.

Die 44-Jährige wurde bei dem Aufprall unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Der Lenker des schwarzen SUV und der Mopedfahrer machten sich, ohne vorher anzuhalten, aus dem Staub. Das fahrerflüchtige Fahrzeug dürfte ein neuwertiger SUV der Marke Renault sein.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich beim Stadtpolizeikommando St. Pölten, Verkehrsinspektion, unter Telefonnummer 059133-35-4444, zu melden.

(Ros)