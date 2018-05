Unwetter in NÖ: Berge an Hagel, vermurte Straßen

Eine arbeitsintensive Nacht haben die Feuerwehrmitglieder aus ganz Niederösterreich hinter sich: Nachdem bereits Donnerstagnachmittag die Bezirke Waidhofen/Thaya und Melk von starken Gewittern mit Hagel heimgesucht worden waren ("Heute" berichtete), ging es am Abend im Bezirk Tulln rund.

Binnen Minuten glichen Felder einer "Schneelandschaft" aus Hagelkörnern, in Klosterneuburg prasselten in kurzer Zeit so hohe Wassermassen auf die Straßen, dass das Verkehrsnetz einer großen Auenlandschaft glich.

B14 gesperrt

In Maria Gugging (Klosterneuburg), direkt neben dem Gelände des IST Austria musste die B14 gesperrt werden. Der Grund: Das Erdreich, das derzeit aufgrund von massiven Aushubmaßnahmen (Anm.: Tiefgarage für das ISTA) lose ist, schwappte über den Hang und floss quer über die Bundesstraße.

Auch zahlreiche Keller mussten von den Florianis ausgepumpt werden, Unfälle in Folge von Aquaplaning und den starken Regenmassen mussten ebenfalls abgearbeitet werden.

(nit)