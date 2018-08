Unwetter in NÖ: Muren, Sturm und Starkregen

Feuerwehreinsätze in NÖ nach Unwettern: Am Sonntagnachmittag zogen über das südliche Niederösterreich heftige Unwetterzellen mit Starkregen und Sturmböen. Besonders im Raum Gloggnitz, hier vor allem in den Gemeinden Enzenreith, Köttlach, Grafenbach, Stuppach und Gloggnitz Stadt mussten Feuerwehren zu mehreren Unwettereinsätzen ausrücken.

Überflutete und vermurte Straßen, Wassereintritte in Wohnräume und Sturmschäden mussten abgearbeitet werden. Einsätze gab es auch im Stadtgebiet von Ternitz.



(Lie)