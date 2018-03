Ups! Biber bleibt zwischen Steinen stecken

Da hatte sich wohl jemand nach der Winterruhe etwas schlanker in Erinnerung. Am Sonntagnachmittag wollte ein Biber in Sieghartskirchen an der kleinen Tulln in einen Spalt zwischen den Steinen der Uferbefestigung klettern. Weit kam er allerdings nicht, er blieb auf halbem Wege stecken.

Glücklicherweise hatte ihn jemand bei seiner Erkundungstour beobachtet, seine missliche Lage erkannt und Alarm geschlagen. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sieghartskirchen eilten zu Hilfe, stiegen über die Uferböschung zu dem Tollpatsch hinunter und zogen ihn langsam am Fell Stück für Stück aus dem Spalt. Als er sich endlich wieder bewegen und von selbst umdrehen konnte, machte sich der Biber in der kleinen Tulln rasch auf und davon.





(Ros)