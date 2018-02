Ups! Frau (75) raste mit Auto direkt auf Bahngleis

Feuerwehreinsatz am Samstag in Dürrwien (Bezirk Sankt Pölten-Land): Ein Auto stand mit dem Heck noch am Bahnsteig, die Vorderseite ragte in den Gleisbereich. Die Feuerwehr rückte an. Der Zugverkehr wurde gesperrt, die Florianis konnten den Wagen mittels Seilwinde bergen und in Sicherheit bringen.

Warum die 75-jährige Pkw-Lenkerin den steilen Weg nach oben gefahren war, ist unklar. Ein Verwechseln der Pedale, ein technischer Defekt sowie ein medizinischer Notfall könnten die Ursachen sein.

(Lie)