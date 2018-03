Ups! PKW landet auf B36 in Straßengraben

Ein Hoppala legte der Lenker eines weißen Toyota Yaris am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr mit seinem Fahrzeug hin. Er war auf der B36 in Richtung Thaya unterwegs als er, aus unbekannter Ursache, von der Straße abkam und mit seinem Auto in einen Graben stürzte.

Der Mann blieb unverletzt und konnte sich aus dem, am Dach liegenden, Fahrzeug befreien. Er alarmierte die Rettungskräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen/Thaya eilte zu Hilfe und kümmerte sich um die Bergung und den Abtransport des Autos. Der Verkehr musste im Bereich der Unfallstelle kurzfristig angehalten werden.

(Ros)