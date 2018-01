Wirbel um Selfie von zwei VP-Helfern und Landbauer

Nach einer Diskussion bei Puls 4 wollten zwei VP-Wahlhelfer ein Selfie mit dem blauen Frontmann. Es entstand ein eindeutiges Foto mit nach oben gestrecktem Daumen und breitem Lachen im Gesicht.

Umfrage VP-Helfer lassen sich mit FP ablichten - was sagen Sie dazu? Finde ich gut, bilden ja auch die Bundesregierung.

Ein freundliches Bild ist immer gut - egal welche Parteifarbe.

Finde ich ein bissl seltsam.

Geht gar nicht finde ich, schon gar nicht in NÖ.

Lässt mich sowas von kalt!

Doch nicht nur die zwei jungen VP-Männer fotografierten mit ihren Handys, auch Landbauers Social Media Team drückte auf den Auslöser und veröffentlichte den Schnappschuss auf Facebook. Das dürfte den beiden Wahlhelfern intern in Schwierigkeiten gebracht haben.

Das neue Miteinander?

„Die Meisten wollen ein Foto mit Udo, wenn er wo auftaucht. Der Zuspruch ist gigantisch. Durchaus auch von Mitgliedern anderen Parteien. In diesem Fall haben wir aber die Bitte erhalten, das Foto, das sich die beiden selbst gewünscht haben, wieder zu löschen. Wenn das das „Miteinander“ der VPNÖ ist, dann gute Nacht.“ erklärt ein Sprecher des Landbauers Social Media Team, und fügt hinzu: „Die Burschen können nichts dafür, aber schade, dass anscheinend bereits auf so junge Menschen durch die ÖVP so ein Druck ausgeübt wird.“

Von der VPNÖ heißt es dazu: "Wenn die zwei jungen Männer nicht mit Herrn Landbauer am Foto sein wollen, dann verstehen wir das", so Günther Haslauer.



(Lie)