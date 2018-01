VP-Nein zu Landbauer: Was heißt das für Neustadt?

Johanna Mikl-Leitner sprach sich einen Tag vor der Landtagswahl gegen eine Zusammenarbeit mit Udo Landbauer (FP) aus ("Heute" berichtete). Dabei stellte Johanna Mikl-Leitner auf "Heute-Nachfrage" klar: "Es geht nicht um die FP oder FPNÖ, sondern nur um die Person Landbauer." Sprich: Unter einer neuen FPNÖ-Spitze wäre eine Zusammenarbeit für die VPNÖ also denkbar.

Horst Karas (SP Wr. Neustadt) (Bild: privat)

VP-FP in Wiener Neustadt

Zusätzliche Brisanz bringt die Mikl-Leitner-Abkehr von Udo Landbauer die aktuelle Stadtregierung in Wr. Neustadt: In der einst roten Hochburg regiert jetzt Klaus Schneeberger (VP ist nur zweitstärkste Partei hinter SP) mit den Blauen und zwei Bürgerlisten (Anm.: mit Eva Maria Sluka - einer Rechtsanwältin, Schuhhändlerin, Ex-Roten sowie damals bekennenden Bernhard Müller-Gegnerin und Wolfgang Haberler - einem Ex-Blauen). Und Udo Landbauer (FP) ist in seiner Heimatstadt eben Sicherheits-Stadtrat und die Blauen können ausgezeichnet mit Bürgermeister Klaus Schneeberger (VP). Gemeinsame Erfolge, wie etwa beim Budget oder Citygestaltung, ließen nicht lange auf sich warten.

Große Nummer

Klaus Schneeberger ist innerhalb der VPNÖ alles andere als eine kleine Nummer oder "nur" Bürgermeister, er ist seit 18 Jahren Klubchef der VPNÖ, enger Pröll- und Mikl-Leitner-Vertrauter, zumindest die Nr. 2 innerhalb der VPNÖ. Der Sprecher von Klaus Schneeberger wollte am Samstagabend die Causa (noch) nicht kommentieren:: "Warten wir einmal die Wahl ab."



Nibelungentreue?

Auch Mikl-Leitner selbst wollte zur Stadtregierung in Wr. Neustadt nichts sagen: "Jetzt geht es um das Land!" Kritiker wetzen bereits die Messer: "Nibelungentreue gegenüber dem Koalitionspartner? Was die VPNÖ im Land vernünftig vorlebt, gilt für Wr. Neustadts Stadtchef nicht, es fehlt einfach eine klare Aussage des Bürgermeisters. Wenn es um Machterhalt geht, ist bei der VPNÖ alles möglich wie man an diesem Beispiel sieht.", sagt Wr. Neustadts Vize-Bürgermeister Horst Karas (SP).

SPNÖ-Manager Reinhard Hundsmüller bedankte sich bei der Landeshauptfrau für diesen Schritt, verwies auf die Videobotschaft für SP-Frontmann Franz Schnabl und meinte aber auch kritisch: "Fordert die Landeshauptfrau nun auch den Wiener Neustädter Bürgermeister auf, die Koalition mit Landbauer in Wiener Neustadt zu beenden ? Oder gelten dort andere Maßstäbe, weil es um die Macht der ÖVP geht?"

Rückendeckung für Landbauer

Rückendeckung bekommt Udo Landbauer indes von Koaltionspartner Wolfang Haberler (Liste Haberler): "Udo Landbauer hat sich ganz klar distanziert. Die Sanierung der Finanzen und die Stadtentwicklung waren äußerst positiv und sollten jetzt nicht betäubt werden. Es sollte somit keine Auswirkungen auf Wr. Neustadt haben."

Tanja Windbüchler (Grüne) dazu: "„Ich erwarte mir von Klaus Schneeberger eine klare Distanzierung und eine Klärung. Er muss als Stadtverantwortlicher alles daran setzen, dass Udo Landbauer als Stadtrat für Jugend zurücktritt. Mikl-Leitner hat sich distanziert, Schneeberger sollte jetzt seiner Landeshauptfrau folgen."



