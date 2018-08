VP-Politiker wurde im Kroatien-Urlaub bestohlen

Kein Bargeld und keine Möglichkeit, Geld abzuheben – der Albtraum eines jeden Urlaubers wurde jetzt für VP-Politiker Michael Strozer aus Mauerbach (St. Pölten) zur Realität.

Was war passiert?

Nach einem schönen Kroatienurlaub befanden sich Strozer und seine 13-jährige Tochter Sophie am Busbahnhof in Rijeka. Das Ziel: Heim nach Mauerbach. "Ich wollte meiner Tochter Sophie Geld für die Toilette beim Busbahnhof geben, habe die Geldbörse dann in eine Seitentasche der kurzen Hose gesteckt, fünf Minuten später hab ich schon bemerkt, sie ist weg", schildert der hauptberufliche Direktor des Landespflegeheims in Klosterneuburg.

Ohne Geld und ohne Karten standen Strozer und die 13-Jährige nun da, und die Zeit drängte, denn nur 15 Minuten später sollte der Bus abfahren.

Busfahrer fand Geldbörse

Die beiden in Not geratenen Österreicher mussten aber nicht lange auf Hilfe warten: Eine Gruppe Wiener, die ebenfalls in Rijeka am Bahnhof stand, sprang ein und zahlte die Gepäckgebühr, zwei weitere Damen liehen Strozer Geld, um den Weg nach Hause zu bestreiten. "Ein großes Dankeschön! Und danke auch an den kroatischen Busfahrer, der mein Börserl zwar ohne Geld, aber ansonsten mit komplettem Inhalt gefunden hat, mich anschließend über Facebook aufgetrieben hat und es mir am Montag per Post schicken wird", ist Strozer erleichtert über das unverhoffte Happy End.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)