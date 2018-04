Niederösterreich 05. April 2018 12:04; Akt: 05.04.2018 13:30 Print

VPNÖ will bis 2021 das Budget konsolidieren

Das Land NÖ will bis 2021 sein Budget konsolidieren. Das wurde bei einer Arbeitsklausur der VPNÖ in Laa an der Thaya (Mistelbach) festgelegt.