Niederösterreich 23. April 2018 13:00; Akt: 23.04.2018 13:52

Im Bad: Frühpensionist (23) missbraucht sein Baby

Ein 23-jähriger Burgenländer musste am Montag in Korneuburg auf die Anklagebank. Er hatte sein Töchterlein in der Badewanne vor den Augen eines Freundes missbraucht.