Vater (43) holt Fußball von Dach und stürzt ab

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntag in Immenschlag in der Gemeinde Gastern (Bezirk Waidhofen/Thaya): Ein 43-jähriger Familienvater kletterte eine an die Dachrinne gelehnte, fünf Meter lange Leiter hinauf, um die beiden Spielbälle seines Sohnes vom Haus seiner Eltern zu holen. Dafür stieg er auf das mit Welleternitplatten gedeckte Dach, warf seinem Kind die Bälle zu.

Als er wieder vom Dach steigen wollte, passierte das Unglück: Eine der Eternitplatten brach durch, der 43-Jährige stolperte und stürzte vom Haus auf den Boden.

Der Verletzte – er war bei Bewusstsein – musste vom alarmierten Notarzt erstversorgt und anschließend vom Team des Rettungshubschraubers "Christophorus 2" ins Spital nach St. Pölten geflogen werden.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)