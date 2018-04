Vater (90) und Sohn (58) krachten in selbes Auto

"Wie der Vater, so der Sohn", ein Spruch der am Wochenende in Baden eindrucksvoll untermalt wurde. Vor einer Ampel schob ein 90-Jähriger mit seinem Auto zurück, übersah dabei den Wagen einer hinter ihm stehenden 61-Jährigen und kollidierte mit diesem.

Die Polizei kam um den Unfall aufzunehmen und stellte dabei fest, dass der 90-Jährige gar keinen Führerschein mehr hatte. Der wurde ihm bereits abgenommen. Daraufhin wurde sein Sohn (58) gebeten, den Unfallwagen von der Kreuzung wegzufahren. Was dann passierte, war kabarettreif.

Der 58-Jährige schob beim Wegfahren, unbeeindruckt von den lauten Warnungen und erfolglosen Gesten der fassungslosen Polizisten, ebenfalls in das mittlerweile geparkte Auto der 61-Jährigen. Wie schon beim ersten Unfall entstand ein Blechschaden.





(min)