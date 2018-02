Vater, Sohn und Enkel tot: Trauer nach Feuer-Tragödie

Die Feuerwehr war am Dienstag gegen 14.45 Uhr von Nachbarn der Landwirtfamilie alarmiert worden, da stand die Halle am Ortsrand von Obergänserndorf (Bezirk Korneuburg) schon in Vollbrand. Altbauer Josef G. (71), Josef G. jun. (43) und dessen Sohn Johannes (13) kamen im Flammenmeer ums Leben.

Anrainer hatten von einer Explosion gesprochen. Möglich, dass die beiden Männer Schweißarbeiten an einem der abgestellten Traktoren durchgeführt hatten, es dann zu mehreren Verpuffungen kam.

Zu den Hinterbliebenen zählen die Ehefrauen der beiden Männer sowie ein Bruder und eine Schwester des Buben. Betroffen zeigt sich auch Mario Kottinger, ein Freund der Familie: „Johannes war ein klasse Bursche. Er hat jetzt mangels einer heimischen Nachwuchsmannschaft bei Stetten/Korneuburg gespielt, war aber mein Co-Trainer bei der U-11 in Obergänserndorf. Sein Vater Josef hat den Verein immer unterstützt.“

Auch Bürgermeister Norbert Hendler zeigt sich tief betroffen, er war noch am Dienstagnachmittag am Unglücksort. Er will den Hinterbliebenen so rasch wie möglich helfen. Gemeinsam mit Vereinen wolle man der Familie beistehen.

Im Hinblick auf die Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Korneuburg eine Obduktion an. Erste Ergebnissen der polizeilichen Ermittlungen soll es frühestens heute geben.

