Verdacht auf Brandstiftung bei Waldbränden nahe Horn

Im Dauereinsatz standen am Montag zahlreiche Feuerwehren im Bezirk Horn. Zuerst brannte in Mörtersdorf ein Holzstoß ("Heute" berichtete), kurze Zeit Später brannte es am Schauberg gleich doppelt. Der erste Brand war gelöscht, mit dem zweiten waren die Florianis stundenlang beschäftigt.

Die ungewöhnliche Brandhäufung sorgte noch am Montag dafür, dass das die Brandermittler des Bundeskriminalamtes aktiv wurden. Mittlerweile haben sie die Hinweise auf Brandstiftungen noch weiter verdichtet. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine Tätergruppe handelt, die für die Brände verantwortlich ist. Die Suche nach den Feuerteufeln läuft.

(min)