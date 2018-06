Verfolgungsjagd mit zwei ausgebüxten Lamas

Tierische Rettungsaktion am Wochenende in Göstling an der Ybbs (Bezirk Scheibbs): Mit dem Stichwort „Tierrettung Lama auf Straße“ war die Feuerwehr am Samstag gegen 11.30 Uhr alarmiert worden.

Zwei Lamas waren aus ihrem Gehege ausgebüxt, liefen neben der Bundesstraße 31 herum. Ein Tier konnte von Nachbarn, das zweite wurde von der Feuerwehr eingefangen werden.

Nach gutem Zureden und ein wenig Anschieben ließen sich die beiden Lamas zurück ins Gehege bewegen. Die B31 musste für kurze Zeit gesperrt werden.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(wes)