Vergewaltigung Tulln: Frau wurde jetzt untersucht

Eine Frau soll in Tulln von mehreren Männern und möglicherweise einer Frau vergewaltigt worden sein. Das Opfer kann sich nicht mehr an viel erinnern ("Heute" berichtete). Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete eine Untersuchung im Krankenhaus an, das Opfer lehnte diese jedoch anfangs ab.

Leopold Bien, St. Pöltner erster Staatsanwalt, auf "Heute"-Nachfrage: "Ja, es gibt Ermittlungen wegen des Falles in Tulln und wir haben eine Untersuchung angeordnet. Nur kann eine Untersuchung im Klinikum nicht ohne Einwilligung des Opfers durchgeführt werden." Mittlerweile hat die Frau ihr Einverständnis gegeben, die Untersuchung fand dann doch statt. Auch das Blut der Frau muss auf Alkohol und K.O.-Tropfen untersucht werden.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich, Gruppe SE (Sittlichkeitsdelikte), übernahm jetzt die Ermittlungen. Die Auswertung der Untersuchungen werden sicherlich einige Tage bis wenige Wochen dauern.

(Lie)