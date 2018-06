Vergewaltigungs-Prozess: Flüchtling verlangt Geld

Es war ein Fall, der gehörig für Wirbel sorgte: Drei Männer sollen im April 2017 in der Tullner Au über eine 15-Jährige hergefallen sein und sie vergewaltigt haben.

Umfrage Flüchtling klagt auf Haftentschädigung – wie finden Sie das? Das ist doch bitte die Höhe! Eine Riesenfrechheit.

Naja, das ist schwer zu beurteilen.

Wieso? Er wurde freigesprochen. Das ist sein gutes Recht.

Ich weiß es nicht.

Zwei davon (ein Afghane und ein Somalier) wurden im Zuge einer Massen-DNA-Probe ausgeforscht, mussten sich im März 2018 vor Gericht verantworten und wurden vom Schöffensenat im Zweifel (2 für schuldig, 2 für nicht schuldig) freigesprochen – "Heute" berichtete hier und hier. Immer wieder hatten sie in Einvernahmen und vor Gericht betont, dass es sich um einvernehmlichen Sex gehandelt hatte.

Abschiebe-Bescheid da

Für die über 300 Tage in Untersuchungshaft hat die Anwältin des Afghanen nun Antrag auf Haftentschädigung eingereicht. Das berichtet der "Kurier". Weiters kam bereits der Abschiebe-Bescheid. Auch hier wurde beim Verfassungsgerichtshof Beschwerde eingelegt, da es sich um einen Dublin-Fall handelt, der junge Mann also in einem anderen Land ansuchen und nicht mit dem Flieger zurück nach Afghanistan gebracht werden müsste.

