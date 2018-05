Verkehrsunfall: Frau (35) per Heli ins Spital geflogen

Schwerer Verkehrsunfall in Senftenberg (Krems) am Dienstag kurz nach 19 Uhr: Eine rund 35-jährige Frau kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto mit einem Pkw in einer Kurve. In weiterer Folge touchierte das Fahrzeug sogar noch eine Wand.

Die Frau musste durch die alarmierte Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und noch vor Ort notärztlich vom Roten Kreuz versorgt werden. Anschließend wurde das Unfallopfer vom ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 2 mit Verdacht auf schwere Verletzungen ins Universitätsklinikum Sankt Pölten gebracht. Die Ermittlungen der Polizei laufen, andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt.

(Lie)