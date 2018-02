Verkehrsunfall auf B49: ÖAMTC-Heli im Einsatz

Der tragische Unfall ereignete sich am Freitag in den frühen Abendstunden. Gegen 16.45 Uhr war eine 73-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Gänserndorf auf der B49 in Richtung Engelhartstetten unterwegs. Zur selben Zeit war eine 66-jährige Gänserndorferin ebenfalls mit ihrem Pkw in der entgegengesetzten Richtung unterwegs. Die beiden Fahrzeuge krachten aus unbekannter Ursache zusammen.

Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug der 73-Jährigen in einen stehenden Lkw geschleudert. Der Pkw der 66-Jährigen blieb auf dem angrenzenden Acker liegen. Die Feuerwehr Engelhartstetten sowie das Rote Kreuz Marchegg und ein Notarztwagen aus Hainburg eilten sofort zum Unfallort. Auch der ÖAMTC Hubschrauber C9 wurde alarmiert. Die 73-Jährige musste nach der Erstversorgung vom Christophorus 9 mit Verletzungen unbestimmten Grades ins SMZ-Ost nach Wien gebracht werden. Auch die 66-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste mit der Rettung ins Krankenhaus Hainburg gebracht werden. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Die schwer beschädigten Fahrzeuge wurden von der Feuerwehr geborgen und abtransportiert. Der Abschnitt der B49 war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

(Ros)