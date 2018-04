Verletzte bei Pkw-Überschlag auf der B4

Unfassbare Szenen am Dienstagabend gegen 20 Uhr in Horn. Eine Pkw-Fahrerin kam mit ihrem silbernen Peugeot auf der B4 von Mold kommend, kurz vor der Abfahrt Horn, von der Straße ab und überschlug sich mehrmals. Danach blieb der Wagen schwer beschädigt am Dach liegen.

Die Frau konnte sich aber noch selbst aus dem Unfallwrack befreien und wurde sofort vom Notarzt und dem Team des Roten Kreuz Horn erstversorgt. Sie musste mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Horn kümmerte sich im Anschluss um die Bergung und des Abtransport des Unfallautos und reinigte die Straße von Betriebsmittel und herumliegenden Fahrzeugteilen.

(Ros)