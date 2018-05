Vermisster Italiener (27) in St. Pölten gefunden

Über 75.000 Mal wurde der verzweifelte Aufruf einer Mutter aus Italien auf Facebook geteilt. Ihr 27-jähriger Sohn, der bereits seit längerem in Stuttgart (Deutschland) gelebt hatte, kündigte seine Heimreise nach Italien an. Er kam aber nie an, die Suche nach dem Vermissten begann.

Mit dem Flixbus hätte er über Budapest in die Heimat in der Nähe von Udine reisen sollen, nach der Abreise vor einer Woche gab es aber kein Lebenszeichen mehr vom 27-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft Udine gab eine Vermisstmeldung aus, die groß angelegte Suche lief über zahlreiche italienische Medien, auch Interpol wurde aktiv – und war schließlich erfolgreich.

Michael wurde am Montag gefunden, im Krankenhaus in St. Pölten. Dort war er in einem verwirrten Zustand, ohne persönliche Gegenstände eingeliefert worden. Die Mutter reiste sofort nach Niederösterreich um ihren Sohn abzuholen. Via Facebook bedankte sie sich bei allen, die bei der Suche mitgeholfen hatten. Was genau passiert und wie Michael nach St. Pölten gekommen war, ist noch nicht geklärt.





(min)