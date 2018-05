Vermisster Robin B. (22) in Deutschland gefunden

Große Sorge herrschte bei Familie und Freunden von Robin Niclas B. (22) aus Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) nachdem er am 18. Mai mit dem Auto seiner Mutter verschwunden war. Jetzt gab es ein erstes Aufatmen: Der 22-Jährige wurde in Deutschland gefunden, es geht im gut.

Außergewöhnlich war bei der Suche, dass nicht nur die nö. Polizei eine Vermisstmeldung ausgab, sondern auch das Bundeskriminalamt den jungen Mann auf die Liste der gesuchten Personen setzte und sogar eine Meldung über das Katastrophen-Warnsystem ausgab. Denn: "Er ist psychisch krank und benötigt dringend Medikamente."

Die Listung als gesuchte Person brachte schließlich den Erfolg. Polizisten fanden ihn am Sonntag fernab der Heimat in Deutschland in der Gemeinde Weilheim (Baden-Württemberg). Robin befindet sich immer noch in Deutschland, gab gegenüber der Polizei an, dass es ihm gut gehe. Die Suche wurde eingestellt.

(min)