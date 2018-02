Vermisster Wanderer aus NÖ lebend gefunden

In Angst und Sorge um das Leben ihres 58 Jahre alten Sohnes hatte eine Pensionistin am Montagvormittag Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, um ihn zu retten.

Erst gegen 7.30 Uhr hatte die ältere Dame mit ihrem Sohn zuletzt telefoniert. Dabei berichtete der Mann aus dem Bezirk Tulln seiner Mutter von seinem Vorhaben, eine Schneeschuhwanderung im Bereich des Gößgrabens über den Graskogel zu unternehmen.

Weil ab diesem Telefongespräch kein Kontakt mehr zu dem 58-Jährigen bestand, erstattete die besorgte Frau noch am selben Vormittag Anzeige bei der Polizei.

Am heutigen Dienstag wurde gegen 11 Uhr wurde eine Suchaktion der Alpinen Einsatzgruppe Hochsteiermark und der Bergrettung eingeleitet, die glücklicherweise recht schnell von Erfolg gekrönt war.

Der 58-Jährige konnte rund zwei Stunden später von der Bergrettung im Bereich der beschriebenen Wanderroute lebend gefunden werden. Er wird zurzeit von der Bergrettung ins Tal begleitet.

(red)